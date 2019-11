João Cancelo e Domingos Duarte substituem Pepe e Nélson Semedo

Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

João Cancelo e Domingos Duarte foram este domingo convocados para os jogos da seleção portuguesa com Lituânia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020, para os lugares dos lesionados Pepe e Nélson Semedo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a alteração nos eleitos do selecionador Fernando Santos em comunicado, salientando que Pepe e Nélson Semedo foram dados como indisponíveis para a receção à Lituânia, na quinta-feira, no Estádio Algarve, e para a visita ao Luxemburgo, no domingo.

O defesa central do Granada Domingos Duarte foi chamado pela primeira vez à equipa das quinas, substituindo Pepe, que no domingo esteve ausente na vitória do F. C. Porto ao Boavista, por 1-0, em jogo da Liga.

Já João Cancelo, do Manchester City, regressa à seleção, na sequência da lesão contraída por Nelson Semedo na vitória caseira do Barcelona frente ao Celta de Vigo, por 4-1, após a qual os catalães apontaram cinco semanas como tempo de recuperação para o lateral luso.

Portugal está obrigado a vencer os dois jogos para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento direto para o Euro2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do grupo, atrás da Ucrânia - que já garantiu o primeiro lugar -, a equipa campeã europeia até pode qualificar-se para a fase final já na próxima quinta-feira, caso se imponha à lanterna-vermelha e a Sérvia, terceira colocada, com menos um ponto, não vencer na receção ao Luxemburgo.

A equipa das quinas concentra-se na segunda-feira, até às 22 horas, num hotel na zona de Cascais, e inicia os treinos na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

Defesas: Domingos Duarte (Granada, Esp), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), José Fonte (Lille, Fra), João Cancelo (Manchester City, Ing), Rúben Dias (Benfica), Ruben Semedo (Olympiacos, Gre), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Lokomotiv Moscovo, Rus), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Pizzi (Benfica).

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Podence (Olympiacos, Gre), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus) e Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt, Ale).