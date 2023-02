João Cancelo já joga pelo Bayern e ajuda com assistência na vitória sobre Mainz

JN/Agências Ontem às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bayern Munique goleou, esta quarta-feira, na deslocação ao Mainz por 4-0, com o português João Cancelo a estrear-se pelos bávaros e a contribuir com uma assistência, nos oitavos de final da Taça da Alemanha.

Na Red Bull Arena, André Silva jogou pelo Leipzig, que ganhou por 3-1 ao Hoffenheim e também avança para os quartos de final da competição.

João Cancelo, transferido terça-feira do Manchester City para o Bayern, chegou a Munique para ser logo lançado a titular e ajudar no triunfo, fazendo o passe para o primeiro golo, apontado por Eric Choupo-Mouting.

PUB

A jogar ligeiramente mais adiantado que o eixo da sua defesa, Cancelo entrou pela direita, lançado por Kimmich, e fez um passe 'milimétrico' ao segundo poste, para a entrada do internacional camaronês, a fazer o golo de ângulo difícil.

Uma grande estreia para João Cancelo pelo campeão alemão, colocando pressão constante na sua ala, até ser substituído aos 71 minutos, pelo canadiano Alphonso Davis.

Sem problemas de maior, o Bayern foi construindo a partir do primeiro golo um resultado 'robusto', até a um claro 4-0 no final.

Jamat Musiala, aos 30 minutos, Leroy Sané, aos 44, e Alphonso Davies, aos 83, fizeram os restantes golos em Mainz, para uma vitória inesperadamente fácil da equipa de Julian Nagelsmann.

Em Leipzig, André Silva foi titular e substituído aos 79 minutos, quando a sua equipa optou por segurar a vantagem tangencial, logo após o golo do Hoffenheim.

O atual terceiro posicionado da Bundesliga chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, com os golos do sueco Emil Forsberg (oito minutos) e do austríaco Konrad Laimer (41).

Na segunda parte, o Hoffenheim assustou, aos 76 minutos, com o golo do dinamarquês Kasper Dolberg, antes de Timo Werner serenar os anfitriões, com o 3-1 final, aos 84 minutos.

Bayern e Leipzig juntam-se a Estugarda e Union Berlim, as equipas que já estavam apurados para os quartos de final da prova.