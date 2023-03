João Cancelo marca na vitória do Bayern Munique

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional português estreou-se a marcar com a camisola do campeão alemão e deu início à reviravolta sobre o Augsburgo.

O campeão Bayern Munique venceu, este sábado, o Augsburgo num jogo com oito golos (5-3), em que o português João Cancelo iniciou a reviravolta dos bávaros, que estiveram a perder.

Berisha adiantou os visitantes na Allianz Arena, logo aos três minutos, mas João Cancelo, emprestado pelo Manchester City no mercado de inverno, marcou o primeiro golo pela equipa de Munique e fez o 1-1, aos 15 minutos.

PUB

Não demorou para o campeão alemão carregar no acelerador e, ao intervalo, estava mais do que consumada a reviravolta, com golos de Pavard (19 e 35) e Leroy Sane (45).

Na segunda parte, Berisha bisou para o Augsburgo, de grande penalidade, antes de Cancelo voltar a deixar a sua marca, ao assistir Alphonso Davies para o 5-2, aos 74 minutos, ainda antes de Cardona voltar a reduzir para 5-3, aos 90+3.

A vitória deixa o Bayern Munique na liderança, com 52 pontos, mas à espera do que fará o Borussia Dortmund, frente ao Schalke, último da Bundesliga.