João Cancelo pode acabar a época no Bayern Munique

Num dos mais surpreendentes movimentos neste mercado de janeiro, o Bayern Munique está perto de garantir o empréstimo, até ao final da época, do lateral português João Cancelo, do Manchester City.

De acordo com o sítio "The Athletic", João Cancelo deverá acabar a temporada no Bayern Munique. O lateral português, de 28 anos, perdeu espaço nas opções de Pep Guardiola e pensa mudar-se para o líder da Bundesliga.

No negócio, que se fará por empréstimo, deverá constar uma opção de compra, que poderá ser acionada pelo clube alemão no final da época.

Há um ano, Cancelo renovou pelo Manchester City até 2027. No entanto, nas últimas semanas, viu o seu papel nos "citizens" tornar-se secundário, tendo ficado de fora dos últimos três encontros do clube inglês.

Formado no Benfica, João Cancelo custou 65 milhões de euros ao City em 2019, que o contratou à Juventus. A sua cotação atual situa-se nos 70 milhões de euros, de acordo com sítio "Transfermarkt".