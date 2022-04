João Cancelo: "Quando perdi a minha mãe, senti que estava no fundo de um poço"

Na véspera de mais um jogo para a Liga dos Campeões, o jogador português recordou a infância difícil e recordou a mãe, a pessoa que mais admira.

João Cancelo tem estado em grande ao serviço do Manchester City, clube pelo qual assinou em 2019/20, e até já mereceu elogios do treinador, Pep Guardiola. Esta semana, na véspera do duelo diante do Atlético de Madrid, a contar para a segunda mão dos quartos de final, o português deu uma entrevista à revista oficial da Liga dos Campeões, o "Jornal dos Campeões", na qual recordou a infância difícil antes de assinar um contrato profissional.

"Eu venho de uma família humilde. O meu pai teve de ir para a Suíça ganhar dinheiro para apoiar a nossa família. Vivi com os meus avós maternos e raramente via a minha mãe durante o dia. Numa altura, ela chegou a ter três empregos e só a víamos à hora do jantar. Os valores que me incutiram, a mim e ao meu irmão, tanto o meu pai como a minha mãe, foram humildade, amor, dedicação e empenho. A minha mãe foi a pessoa que mais admirei no Mundo", começou por dizer João Cancelo.

A mãe do internacional português morreu em janeiro de 2013, vítima de um acidente de viação, e o atleta admitiu que ponderou deixar de jogar futebol. Mas acabou por regressar aos relvados depois de uma conversa com o pai.

Não tinha força, não tinha desejo, mas essa conversa com o meu pai e o amor que tenho por este desporto fizeram-me ultrapassar tudo

"Ainda hoje, mesmo sabendo que ela está onde está, faço tudo para que ela tenha orgulho em mim. Quando a perdi, senti que estava no fundo de um poço. Senti-me como um robot que tinha de fazer a sua função, depois ir para casa, depois um novo dia. Quando perdi a minha mãe, não gostava do meu futebol. Pensei mesmo em desistir porque já não fazia sentido nenhum. O meu pai deixou as coisas assentar, depois falou comigo. Já tinha assinado um contrato profissional com o Benfica e, já nessa altura, boa parte do dinheiro que ganhava era para apoiar a família, por isso decidi voltar a jogar. Ao início não foi nada fácil. Não tinha força, não tinha desejo, mas essa conversa com o meu pai e o amor que tenho por este desporto fizeram-me ultrapassar tudo", acrescentou.

Hoje, João Cancelo não podia estar mais orgulhoso pelo percurso profissional e garante que, sempre que joga, acredita que a mãe o esteja a ver.

"Gostava mesmo de poder voltar a falar com a minha mãe porque há sempre alguma coisa que ficou por dizer. Mesmo quando alcanço coisas importantes, tenho sempre esta sensação. Há sempre um vazio no meu coração porque ela não está fisicamente aqui. Uma boa parte do amor que tenho pelo futebol deve-se à minha mãe. Tive grandes momentos com ela. Muitas vezes quando jogo aqui no estádio, aqui em Manchester ou mesmo pela Seleção, sinto que ela está a ver-me. Antes procurava-a sempre nas bancadas antes dos jogos começarem, mas agora ela não está", lamentou.

Esta época, João Cancelo, que fez a formação no Benfica e passou por clubes como Valência e Juventus, já disputou 42 jogos e marcou nove golos. Esta quarta-feira, vai defrontar o Atlético de Madrid de João Félix.