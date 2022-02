João Cancelo: "Quero vencer Sporting pelo Manchester City, não pelo Benfica"

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

O internacional português João Cancelo desejou, esta segunda-feira, vencer o Sporting, na terça-feira, em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas desvalorizou o passado no Benfica, frisando representar o campeão inglês, Mancheaster City.

"Eu quero vencer o jogo contra o Sporting, como todos os outros. Estou no Manchester City, não estou no Benfica. Sou benfiquista, claro que sim, joguei lá toda a formação, mas estou a representar o Manchester City e é com esse intuito que quero ganhar ao Sporting, não só como benfiquista. Quero muito estar nos quartos de final da 'Champions League'", disse.

Na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão da fase eliminatória da 'Champions", o defesa-lateral formado nos 'encarnados' recordou os desafios frente aos "verde e brancos" enquanto jovem.

"Tenho algumas memórias. Felizmente, quando estava nas camadas jovens, ganhei mais vezes do que perdi, é bom sinal, mas o Sporting é um grande clube, tem uma grande escola de jogadores. De lá saíram Cristiano [Ronaldo], Figo, Nani... É um grande clube, um dos grandes em Portugal, é uma equipa que tem de se ter em conta. Vai ser um jogo difícil", afirmou.

O City, campeão em três das últimas quatro 'Premierships', lidera a tabela inglesa com mais nove pontos do que o Liverpool, mas também com mais uma partida disputada do que os "reds", enquanto o Sporting acabou de visitar o líder da Liga portuguesa, F. C. Porto, num encontro polémico que acabou empatado (2-2) e deixou os 'leões' à mesma distância de seis pontos dos 'dragões'.

"Infelizmente, sendo português, não gostei daquilo que vi de ambas as partes, mas somos jogadores, seres humanos, temos os nervos à flor da pele. Eu também já tive atitudes más. Claro que, para a imagem de Portugal, não é bom", disse Cancelo, questionado sobre os confrontos no final do 'clássico' do fim de semana.

O Sporting, campeão nacional, recebe na terça-feira o Manchester City na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', no Estádio José Alvalade, com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic, a partir das 20:00.

"Fiquei de facto surpreendido. Nunca imaginei o Ruben Amorim treinador. Gosto muito da sua forma de estar, das suas entrevistas, da forma como a equipa dele joga. É muito mérito seu, é uma pessoa humilde, tranquila, engraçada quando tem de ser, já o era assim como jogador", elogiou, sobre o treinador do Sporting, seu antigo colega de equipa no Benfica.