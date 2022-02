João Cancelo renova com o Manchester City até 2027

Hoje às 10:31 Facebook

O internacional português prolongou o vínculo que o liga ao Manchester City até 2027, anunciou o campeão inglês.

João Cancelo tinha contrato válido com os citizens até 2025, tendo-lhe juntado mais dois. "Não há lugar melhor para jogar futebol e é um prazer trabalhar aqui. O Manchester City é um clube fantástico. Estou muito feliz por ter assinado este novo acordo", reagiu o jogador, ao canal do clube, que prometeu "foco total em melhorar e ganhar mais troféus com esta equipa".

"Há tanta coisa que quero alcançar antes do final da minha carreira. O Manchester City oferece-me o melhor para cumprir os meus objetivos", acrescentou Cancelo, que é visto por Txiki Begiristain, diretor geral do clube inglês, como "um grande profissional".

"Ele não só tem um talento incrível, como também mostra uma grande dedicação ao futebol. É por isso que ele pode jogar tantos jogos a um nível tão alto. A sua consistência durante as duas últimas temporadas é incrível", elogiou o dirigente.

A viver uma temporada empolgante, com três golos e oito assistências nos 30 jogos em que participou, o lateral, de 27 anos, é um dos atletas mais utilizados por Pep Guardiola esta temporada, tanto no lado direto como no lado esquerdo da defesa.

Contratado à Juventus, em 2019, por 65 milhões de euros, o internacional português, formado no Benfica, tornou-se imprescindível para o treinador espanhol, que já o comparou ao antigo internacional alemão Phillip Lahm, que orientou no Bayern Munique. "O Lahm foi o melhor jogador que vi a movimentar-se de lateral para um médio de posse. O João tem a qualidade para fazer isso", chegou a afirmar Guardiola.