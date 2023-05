João Cancelo vai deixar o Bayern Munique no final da época

Rui Almeida Santos Hoje às 15:03 Facebook

O internacional português João Cancelo foi cedido pelo Manchester City, em janeiro, ao Bayern Munique. No entanto, o clube alemão não deverá avançar para a sua contratação em definitivo.

A mudança de João Cancelo para o Bayern Munique, por empréstimo do Manchester City, foi um dos principais movimentos de mercado durante a janela de janeiro, mas a estadia do lateral direito português na Baviera caminha para o fim.

Apesar de o acordo prever uma opção de compra válida para o clube alemão, o líder da Bundesliga não estará na disposição de investir os cerca de 70 milhões de euros inscritos na cláusula de compra para ficar em definitivo com Cancelo, revela a estação "Sky Germany", pelo que o regresso ao City parece ser o cenário mais provável nesta altura.

Ao serviço dos bávaros, Cancelo participou em 13 jogos, tendo apontado um golo.

Em março, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, desejou "a melhor sorte" ao defesa português, de 28 anos, em Munique, mostrando-se, no entanto, evasivo sobre o futuro do jogador nos "citizens": "Não sei o que vai acontecer na próxima época".

Ainda no Bayern, é igualmente dada como praticamente certa a saída de Sadio Mané no final da temporada.

O avançado internacional senegalês, contratado no início da época ao Liverpool, não tem sido muito feliz na Baviera. Uma lesão nas vésperas do Mundial obrigou-o a falhar a fase final do torneio, no Catar.

Posteriormente, desentendeu-se com o companheiro Leroy Sané, após um jogo com o Manchester City para a Liga dos Campeões, que lhe valeu uma suspensação por uma partida decretada pelo clube.

Esta época, Sadio Mané leva 12 golos e seis assistências com a camisola do Bayern Munique.