João Carlos Pereira demite-se de treinador da Académica

O treinador João Carlos Pereira apresentou, este domingo, a sua demissão de treinador da Académica.

Em comunicado, o técnico anunciou a decisão sem, no entanto, especificar as razões.

"Apesar do compromisso e empenho do grupo de trabalho, por diversas circunstâncias que não importa especificar, tomei a decisão de deixar o cargo de treinador do clube", apontou em comunicado.

João Carlos Pereira chegou à Académica no final de setembro, rendendo Rui Borges, na sua terceira passagem pelo clube. Em sete jogos, perdeu todos na Liga, somando uma vitória, no prolongamento, para a Taça de Portugal, em Alpendorada.

A Académica ocupa o último lugar na Liga 2, com dois empates e nove derrotas em 11 jogos.