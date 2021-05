João Costa melhora recorde nacional dos 100 metros costas

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

O nadador João Costa bateu esta quarta-feira o recorde nacional dos 100 metros costas em piscina longa, que já tinha sido melhorado na série anterior por Francisco Santos, durante os Campeonatos da Europa, que decorrem em Budapeste.

João Costa, que foi segundo na terceira série, fixou a nova marca em 54,70 segundos, retirando dois centésimos ao recorde estabelecido momentos antes por Francisco Santos, que foi primeiro classificado na segunda série, com 54,72, menos quarenta e três centésimos do que o máximo anterior.

Apesar de ambos os nadadores terem batido o recorde nacional dos 100 metros costas, João Costa, 23.º classificado entre 59 nadadores, e Francisco Santos, 24.º, falharam a passagem às semifinais, ao alcance dos primeiros 16.

No terceiro dia de competição, apenas Alexis Santos, com o tempo de 02.00,01 minutos na terceira série dos 200 metros estilos, correspondente ao 13.º da geral, e Catarina Monteiro, com 02.10,73 nos 200 metros mariposa, nona da geral, passaram às semifinais.

Portugal está representado por 16 nadadores nos Campeonatos da Europa, a decorrer até ao próximo domingo, em Budapeste, com a ambição de chegar às finais e de conseguir aumentar as cinco presenças já asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.