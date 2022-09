João Costa: "No meu casamento, a decoração foi a preto e branco"

O Vitória é um clube de paixões de gente bairrista e sendo um hábito a transmissão desses valores às gerações mais novas, o caso de João Costa é um em muitos exemplos.

"O meu pai foi diretor do Vitória e, felizmente, transmitiu-me a mística do que é ser Vitória. Ser Vitória é gostar do clube pela identidade que tem e não pelas vitórias que tem. Nós defendemos e apoiamos o que é nosso", justificou. "E é essa mística que nos leva, muitas vezes, a cometer algumas loucuras. Mas saudáveis", alerta.

"A minha filha nasceu no Hospital da Trofa, mas mal nasceu vim para Guimarães para a tornar sócia. Tirei uma foto de telemóvel e, por felicidade, encontrei o Neno na companhia de um patrocinador. E o patrocinador, depois de ver a foto de uma recém-nascida, percebeu de imediato o orgulho que nós temos de ser vitorianos", contou. "Aliás, a minha filha ainda não estava registada e já era sócia", recordou com um sentimento de enorme orgulho.