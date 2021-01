João de Deus e a ausência de Jesus: "Trabalho preparado previamente"

JN Hoje às 00:03 Facebook

O treinador adjunto do Benfica, João de Deus, que substituiu Jorge Jesus no banco, dedicou ao técnico principal o triunfo sobre o Belenenses SAD, esta quinta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

"Aproveito para, em nome do grupo, dedicar esta vitória ao míster, ao nosso presidente e aos profissionais do Benfica que não puderam estar no local de trabalho nos últimos dias pelos motivos que tão bem se percebem", começou por referir João de Deus.

O treinador adjunto desvalorizou o facto de não poder contar com o apoio de Jorge Jesus. "Vou repetir aquilo que já disse e fiz uma vez no Brasil: as dificuldades são as de não ter aquela figura que é o meu chefe, da pessoa para quem olhamos e sentimos o conforto de a ter ali, foi a principal dificuldade foi essa, não ter referência. Mas o míster nunca facilita e o trabalho está preparado previamente", salientou.

E prosseguiu: "Só tenho a agradecer ao míster, que mesmo nesta situação não abdica de fazer o trabalho de preparação, dá aos jogadores e staff o conforto de vencer este adversário com qualidade, numa vitória inequívoca de uma equipa que foi superior, alguns deles só com um treino, o de ontem, vieram aqui e jogaram 90 minutos, estiveram a um bom nível, isso deixa-nos satisfeitos".

Sobre quando Jorge Jesus voltará a estar disponível, João de Deus não deu qualquer previsão. "Não lhe posso dizer absolutamente nada, também não sei, é o departamento médico do clube que tem de esclarecer, temos de fazer o que fizemos até aqui, no meio da tempestade conseguir ir sobrevivendo, fazer das fraquezas forças, é isso que temos vindo a fazer. Bem merecemos, por tudo aquilo que temos passado", finalizou.

Entretanto, o Benfica informou que Jorge Jesus testou positivo à covid-19, permanecendo em isolamentom com sinais de uma infeção respiratória.