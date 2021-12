João de Deus: "É um resultado volumoso que dá moral à equipa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:57 Facebook

No rescaldo da goleada (7-1) diante do Marítimo, o treinador-adjunto dos encarnados salientou que o jogo deixou o clube da Luz "satisfeito".

"É um jogo que nos deixa satisfeitos porque fomos tendo oportunidades, fomos conseguindo concretizar e acabámos por conseguir um resultado volumoso que dá moral à equipa e isso é o mais importante. Toda a gente que joga de início ou que entra tenta jogar no melhor das suas capacidades, no caso dos avançados tentam fazer golos, foi o que aconteceu. Todos estão preparados para jogar, todos deram uma demonstração de que estão preparados e isso é de saudar", começou por dizer João de Deus, destacando ainda o apoio dos adeptos.

"É normal que aplaudam depois de uma vitória expressiva. É normal que o público, tal como nós, esteja satisfeito. Fez-se ouvir no final do jogo porque quando uma equipa ganha por 7-1 tem de ser ovacionada no fim, foi o que aconteceu", concluiu.

O Benfica goleou (7-1), este domingo, no Estádio da Luz, o Marítimo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. Darwin, em dose dupla, Gilberto Yaremchuk, Rafa, Alipour, Gonçalo Ramos e Seferovic marcaram os golos do encontro. Com esta vitória, o clube encarnado conserva o terceiro lugar, agora com 37 pontos, menos um do que o F. C. Porto, que joga ainda este domingo, enquanto os insulares, que vinham de três jogos sem perder, baixam ao 10.º posto, com 14 pontos.