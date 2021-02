João de Deus: "Já nem esperávamos perder nem o Sporting esperava ganhar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:52 Facebook

O treinador-adjunto do Benfica salientou que o dérbi foi "equilibrado" e que, apesar dos nove pontos de desvantagem, os encarnados "não vão desistir".

"Foi um jogo muito equilibrado, com muitos duelos e intensidade, embora nem sempre bem jogado. Foi sobretudo equilibrado e resolveu-se depois dos 90 minutos. Já nem esperávamos perder nem o Sporting esperava ganhar", considerou João de Deus.

"Três centrais? Queríamos uma equipa que conseguisse encaixar no adversário sem bola e, depois, criar desequilíbrios na última linha do Sporting. Faltou-nos maior clarividência na zona de definição. Há que continuar a trabalhar, porque ainda não acabou para nós", acrescentou o treinador-adjunto, não esquecendo Jorge Jesus, que não esteve no banco por estar a recuperar da covid-19.



"Sentimos falta do nosso chefe. Não nos escondemos atrás disso para justificar o que quer que seja. Temos um líder carismático e que tem grande poder sobre o grupo. Logicamente que estando privado dele, também nos ressentimos. Neste grupo ninguém vai desistir de acreditar até que todas as possibilidades estejam esgotadas", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira em Alvalade, o Benfica na 16.ª jornada da Liga. Matheus Nunes marcou o único golo do jogo.