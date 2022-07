Frederico Silva nos quartos de final do torneio de Tampere

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português Frederico Silva, 257.º do ranking mundial, qualificou-se para os quartos de final do "challenger" de Tampere, na Finlândia, ao vencer o argentino Nicolás Kicker, 188.º. Pelo caminho ficou o "lucky loser" João Domingues.

Frederico Silva impôs-se a Kicker em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 7-5, em duas horas e nove minutos, num embate em que converteu três de quatro pontos de break.

Na prova de terra batida, o tenista luso vai disputar na sexta-feira o acesso às meias-finais com o vencedor do embate entre o também argentino Juan Manuel Cerundolo, 110.º ATP e primeiro cabeça de série, e o italiano Lorenzo Giustino, 261.º.

O "lucky loser" português João Domingues, 313.º do ranking mundial de ténis, foi eliminado nos oitavos de final do "challenger" de Tampere, na Finlândia, ao perder com o francês Harold Mayot, 395.º.

A disputar o quadro principal depois de ter sido afastado na qualificação, e posteriormente repescado, João Domingues perdeu com Mayot em dois sets, por um duplo 7-5, em uma hora e 38 minutos.