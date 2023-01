João Domingues afastado na segunda ronda do Oeiras Indoor 1

JN/Agências Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista João Domingues foi eliminado na segunda ronda do Oeiras Indoor 1, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, e deixou a representação portuguesa a cargo de Gonçalo Oliveira no Complexo Desportivo do Jamor.

O jogador de Oliveira de Azeméis, número 287 do ranking mundial, foi derrotado pelo favorito Maximilian Neuchrist, sexto cabeça de série, em dois sets, por 6-3 e 7-6 (9-7), depois de ter tido cinco oportunidades de "break".

Ao não conseguir evitar o desaire, o segundo consecutivo frente ao austríaco, que figura no 274.º lugar na hierarquia ATP, João Domingues deixou Gonçalo Oliveira como único representante nacional no quadro de singulares do torneio português.

PUB

O portuense (507.º ATP), a jogar o Oeiras Indoor 1 com um "wild card", vai defrontar na quinta-feira o "qualifier" belga Joris De Loore (341.º ATP) por uma vaga no encontro dos quartos de final.

O lituano Ricardas Berankis, primeiro pré-designado e 168.º classificado mundial, foi também eliminado na segunda ronda pelo turco Cem Ilker (378.º ATP), em três equilibradas partidas, com os parciais de 6-2, 5-7 e 7-6 (7-3).

No quadro de pares, João Domingues e Pedro Sousa foram bem-sucedidos diante o suíço Luca Margaroli e Gonçalo Oliveira, num duro duelo com os parciais de 7-6 (7-5), 4-6 e 12-10, e apuraram-se para os quartos de final, tendo agora desafio agendado com o romeno Victor Vlad e o checo Petr Nouza.