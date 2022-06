JN/Agências Hoje às 13:33 Facebook

O tenista português foi eliminado na primeira ronda do challenger de Parma, em Itália, ao perder com o brasileiro Thiago Monteiro, oitavo cabeça de série do torneio.

Vindo da fase de qualificação, João Domingues, 333.º classificado da hierarquia mundial, perdeu com o brasileiro, 96.º, por 5-7, 6-2, 6-4, em duas horas e 24 minutos.

Na segunda-feira, o português Gastão Elias também tinha sido afastado na ronda inaugural, ao ser derrotado pelo sueco Elias Ymer.