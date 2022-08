João Domingues nos quartos de final do challenger Praga 3

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

O tenista português João Domingues apurou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final do quadro de singulares do torneio challenger Praga 3, batendo o ucraniano Vitaliy Sachko, terceiro cabeça-de-série da prova, por dois sets sem resposta.

O luso de 28 anos e 299.º da hierarquia mundial até esteve a perder, por 4-1, na primeira partida, mas deu a volta e venceu o 'set' inicial, por 7-5, diante do 272.º tenista da lista da ATP, ao fim de 53 minutos.

No segundo parcial, Domingues ganhou novamente por 7-5 numa hora e 16 minutos, e marcou encontro na ronda seguinte com o argentino e 330.º do mundo Mariano Navone, na terra batida checa.

Ainda hoje, Domingues, fazendo dupla com o francês Kenny De Schepper, volta a defrontar Sachko nos oitavos-de-final da variante de pares da prova em que o ucraniano faz parelha com o eslovaco Milos Karol.