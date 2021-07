João e Pedro Sousa já conhecem adversários nos Jogos

JN Hoje às 19:12 Facebook

João Sousa e Pedro Sousa, representantes portugueses no ténis nos Jogos Olímpicos, já conhecem os adversários na primeira ronda da competição.

João Sousa, número 137 do mundo, terá pela frente o checo Tomas Machac (144.º), enquanto Pedro Sousa (120.º) medirá forças com espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 35 do mundo e duas vezes semifinalista do Estoril Open.

Na variante de pares, os dois Sousa defrontarão Kei Nishikori (Japão) e Ben McLachlan (Japão), às três horas da madrugada do próximo dia 24.