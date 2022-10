João Faria: adrenalina de golo histórico até tirou o sono ao herói dos poveiros

José Pedro Gomes Hoje às 00:30 Facebook

Defesa do Varzim partilhou com o JN a emoção de eliminar o Sporting da Taça de Portugal e o sonho de seguir em prova até à final do Jamor.

O nome mais falado ontem na Póvoa de Varzim foi o de João Faria, um defesa central de 32 anos que entrou diretamente para história dos Lobos do Mar pelo golo que marcou na inédita eliminação do Sporting aos pés de um clube hoje na Liga 3. Ainda a recuperar de "uma noite mal dormida pela adrenalina dos acontecimentos", João Faria partilhou com o JN as emoções vividas no desafio, não hesitando em dizer que o golo marcado entra diretamente para o primeiro lugar do top da carreira.

"Ter o meu nome associado à história de um clube como o Varzim é algo inesquecível. Já tinha marcado outros golos importantes, mas este, por todo o significado, e por ser contra um grande, fica no primeiro lugar da lista", disse.

João Faria vincou o mérito do Varzim pela "organização e estratégia" implementada para vencer o Sporting, apontando que todos os pormenores fizeram a diferença. "Sabíamos que eles vinham de uma fase menos boa e queriam ganhar a toda a força. Tentámos jogar com isso, mas nunca colocamos o autocarro à frente da baliza, fomos organizados e até podíamos ter marcado mais golos", analisou