João Félix: "Acredito que o Benfica vai estar no Marquês"

Atacante do Atlético de Madrid acredita na renovação do título das águias e assume "picardias" com Herrera e Felipe, ex-portistas e atuais companheiros, sobre a luta em Portugal: "Agora atacam-me, mas falo da época passada e metem a viola no saco".

"Acredito que tem equipa para ganhar o título. Houve um deslize, mas no passado também estávamos a sete pontos. Agora estão atrás, mas acredito que o Benfica vai estar no Marquês", assumiu, esta segunda-feira, o antigo jogador das águias, agora no Atlético de Madrid, em entrevista à BTV.

Com Herrera e Felipe na atual equipa, o jovem futebolista admite algumas "picardias" na conversa sobre o atual duelo em Portugal. "Disse-lhes que o Benfica ia vencer. São dois contra um mas aguento bem. Agora atacam-me pois o F. C. Porto está em primeiro. Mas falo da época passada, ganhámos 2-1 em sua casa, e metem a viola no saco", sublinhou.

Depois de ajudar a eliminar o campeão europeu em título, João Félix assume o desejo de vencer a Liga dos Campeões. "É um sonho ganhar a Champions com o Atlético de Madrid, principalmente depois de eliminar o Liverpool. É preciso um bocadinho de sorte. Mas se se ganhasse seria muito bom, um dos dias mais felizes da minha vida".