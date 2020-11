João Félix bisa e assiste frente ao Cádiz. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid goleou (4-0), este sábado, o Cádiz na nona jornada da Liga espanhola. João Félix esteve em destaque, com um bis e uma assistência.

O jogador português continua de pé quente e já leva seis golos nos últimos quatro jogos pelos colchoneros. João Félix inaugurou o marcador no Wanda Metropolitano aos oito minutos e Lorente ampliou a vantagem. Já na segunda metade, o avançado luso assistiu Suarez e fechou a contagem aos 90 minutos.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid divide a liderança da Liga, à condição, com a Real Sociedad com 17 pontos.

Veja os golos de João Félix: