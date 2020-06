JN Hoje às 22:39 Facebook

O internacional português João Félix regressou a todo o gás ao "onze" titular do Atlético de Madrid, apontando os dois golos com que o At. Madrid está a vencer, esta quarta-feira, o Osasuna, em jogo da 29.ª jornada da Liga Espanhola.

O número 7 dos colchoneros apontou o primeiro golo aos 17 minutos, aumentando a vantagem com pouco mais de 10 minutos da na segunda parte.