João Félix castigado com dois jogos de suspensão após ter sido expulso

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix foi suspenso por dois jogos por ter sido expulso no último encontro do Atlético de Madrid frente ao Athletic Bilbao, que terminou empatado sem golos.

O comité desportivo espanhol castigou João Félix com dois jogos de suspensão, com base no relatório do árbitro Jesús Gil Manzano, que expulsou o português mostrando dois cartões amarelos.

Após ter sido admoestado com a cartolina amarela numa falta cometida sobre o adversário, Félix sentiu-se indignado e apontou o dedo ao juiz da partida, dizendo que ele estava "louco". Esta atitude levou Manzano a expulsar o avançado: "dirigiu-se a mim com o dedo indicador em sinal de desacordo depois de ter sido repreendido", pode ler-se no relatório. Quando estava de saída do relvado, o antigo jogador do Benfica rematou uma bola contra a bancada, algo que também influenciou o castigo.

João Félix teve a pena mínima de dois jogos de suspensão, segundo o artigo 137º do Código Disciplinar da federação Espanhola, que penaliza o jogador em caso de ofensas ao árbitro. O português falha assim os encontros frente ao Getafe e Alavés.