João Félix com futuro em aberto

Internacional português João Félix confessa estar feliz no Chelsea, mas desconhece o que o futuro reserva para a sua carreira.

João Félix admitiu que a possibilidade de ficar no Chelsea, definitivamente, é do seu agrado. O avançado português, emprestado pelo Atlético de Madrid ao clube londrino desde janeiro, confessou estar satisfeito com a passagem pelos "blues", e encara positivamente, uma possível mudança a longo termo para a capital inglesa.

Em entrevista ao jornal britânico Evening Standard, na passada terça-feira, o ex-Benfica afirmou que "ainda não sabe nada do seu futuro", mas teceu vários elogios ao conjunto que representou nos últimos cinco meses:

"Amei estes quatro, cinco meses. [Chelsea] É um clube de topo, todas as pessoas ligadas ao clube foram muito boas para mim. Os meus colegas de equipa são inacreditáveis. Gosto muito de estar aqui", vincou o internacional português.

Na primeira metade da época, no Atlético de Madrid, Félix foi saltando entre a titularidade e o banco de suplentes (na La Liga, fez sete jogos como titular, e sete como suplente utilizado, sendo que não saiu do banco em algumas partidas), situação que precipitou a saída do atacante no mercado de inverno.

A partir de janeiro, já no Chelsea, sob o comando de Graham Potter, João Félix foi titular em todos os 10 jogos em que esteve disponível, no entanto, com a saída do técnico inglês do cargo, a frequência de utilização desceu: foi titular no jogo em que Bruno Saltor esteve à frente da equipa, e nos dois primeiros jogos de Frank Lampard no comando dos "blues", no entanto, a antiga glória do clube londrino, que assumiu a liderança do conjunto até ao final da temporada, não manteve a aposta no jogador português, que passou a ser opção apenas a partir do banco.

De acordo com o Evening Standard, o Atlético de Madrid estaria disposto a vender o passe do avançado ex-Benfica por um valor de cerca de 100 milhões de euros, depois de ter investido 120 milhões de euros na transferência do jogador, em 2019.