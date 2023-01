João Félix confirmado no Chelsea mas renova pelo Atlético de Madrid

JN Hoje às 12:21, atualizado às 12:26 Facebook

Internacional português João Félix foi oficializado pelo clube de Stamford Bridge, por empréstimo do Atlético de Madrid, que já anunciou a renovação de contrato com o avançado até 2027.

João Félix foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Chelsea por empréstimo do Atlético Madrid até ao final da época. Pouco depois, o clube espanhol anunciou a renovação com o internacional português, por mais uma temporada, até junho de 2027

O clube londrino partilhou a primeira reação do jogador: "O Chelsea é uma das grandes equipas mundiais e espero ajudar a equipa a atingir os objetivos. Estou muito entusiasmado por jogar em Stamford Bridge".

Félix vai evoluir nos "blues" até ao final da época, num empréstimo que tem um custo de 11 milhões de euros para o clube inglês. Além disso, os londrinos suportam o salário do jogador até ao final da cedência.

O Chelsea, orientado por Graham Potter, ocupa o 10.º lugar na Premier League e procura a retoma, apontando à qualificação para a Liga dos Campeões. Nesta competição, está nos oitavos de final e vai defrontar, em fevereiro e março, o Borussia Dortmund.