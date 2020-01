João Félix e o golo no Dragão: Foi pena o festejo "não ter durado mais tempo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix recordou o golo que marcou ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, e garantiu que foi no Benfica que viveu os melhores meses da carreira.

O Benfica vai estrear, este domingo no Benfica Play, o primeiro episódio da série "Seixal não falha" e João Félix é o primeiro protagonista. Num excerto já publicado, o agora jogador do Atlético de Madrid recordou não só a passagem pelo clube encarnado, como também o golo que marcou frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, a 2 de março. Um encontro que o Benfica venceu e que lhe permitiu passar para a liderança do campeonato.

"Estávamos a perder por 1-0, era um jogo importante, se ganhássemos passávamos para primeiro. Fiz o empate, foi na baliza grande deles. Aquele festejo... foi pena não ter durado mais tempo porque o Rafa puxou-me para trás. Mas foi muito bom. Treinei com o Luisão, com o André Almeida, com jogadores que via jogar ao fim de semana no estádio. Dizer em casa que treinei com a equipa A e que marquei um golo ao Júlio César... Agora que já não estou lá vejo que foram dos meses mais felizes da minha vida", disse o português.

Depois de uma época ao serviço da equipa principal do Benfica, João Félix foi transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros. Uma transferência histórica, já que o tornou o jogador português mais caro de sempre, superando Cristiano Ronaldo.