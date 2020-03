Ontem às 23:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Com os campeonatos suspensos em quase toda a Europa devido à pandemia do novo coronavírus, os jogadores tiveram de puxar da criatividade para ocuparem o tempo "sem bola" e criaram um novo desafio: dar toques com um rolo de papel higiénico. João Félix e Óliver Torres já aderiram à nova moda.

O internacional português João Félix aceitou o desafio do ex-companheiro de equipa Pizzi e brilhou ao controlar de forma fantástica um rolo de papel higiénico. No final, nomeou Lodi, Felipe, Samaris, Thomas Partey, Rodrigo Conceição e Diego Batista para o mesmo desafio.

Também em Espanha, Óliver Torres quis dar um toque de classe. O médio ex-F. C. Porto, que na presente temporada representa o Sevilha, elevou a fasquia e deu toques de olhos vendados.

Ora comprove: