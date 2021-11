João Félix e Renato Sanches regressam aos eleitos de Fernando Santos

Arnaldo Martins Hoje às 12:39, atualizado às 13:06 Facebook

Avançado do Atlético de Madrid e médio do Lille voltam a ser opção para o selecionador após terem recuperado de lesão. Portugal joga com a Irlanda e Sérvia, na jornada dupla de qualificação para o Mundial 2022.

Fernando Santos divulgou, esta quinta-feira, os 26 jogadores que serão opção para os últimos jogos de qualificação para o Mundial 2022, no Catar. Os regressos de João Félix e Renato Sanches, que falharam a chamada anterior por lesão, são os principais destaques nas escolhas do selecionador, que renovou a confiança em Nélson Semedo, lateral do Wolverhampton.

O selecionador explicou as chamadas de Félix e Sanches: "Nas últimas duas convocatórias, o João nem condições tinha para estar convocado. Temos um leque alargado de jogadores que nos permitem escolher. Os jogadores lesionados não são equacionáveis. O que é importante é quem foi convocado. Perante os adversários e o que penso, escolhemos os melhores para esta dupla jornada".

Sérgio Oliveira e Otávio foram dois dos jogadores selecionáveis que ficaram de fora das opções. "Sim, ficaram esses e outros. O meu trabalho é sempre juntar as peças e para estes dois jogos optei assim. O Pote, Trincão, Guedes e o Horta, por exemplo, também podiam estar aqui", observou Fernando Santos, que confessou encontrar "caraterísticas muito especiais" em Renato Sanches: "É um jogador selvagem no bom sentido da palavra".

Bernardo Silva atravessa um excelente momento de forma no Manchester City e foi tema abordado pelo selecionador: "Bernardo é Bernardo. Há dois anos, achávamos que seria candidato à Bola de Ouro. O Bernardo é daqueles jogadores que todos os treinadores gostam de ter em todas as vertentes do jogo".

Foco total na Irlanda

Portugal joga com a República da Irlanda a 11 de novembro, em Dublin, e três dias depois defronta a Sérvia, no decisivo jogo no Estádio da Luz. "Deixem-me pensar na Irlanda, por favor, que é um jogo fundamental. Já andamos a falar nisso há bastante tempo. Temos o jogo da Irlanda. Falar do jogo da Sérvia não nos traz qualquer benefício", alertou Fernando Santos.

Portugal ocupa o segundo posto do grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia (17), sendo estas as únicas formações com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (seis), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.

Convocados

​​​​​​​Guarda-redes: Rui Patrício (Roma), Anthony Lopes (Lyon) e Diogo Costa (F. C. Porto)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Pepe (F. C. Porto), José Fonte (Lille), Danilo Pereira (PSG), Nuno Mendes (PSG) e Nélson Semedo (Wolverhampton)

Médios: João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Renato Sanches (Lille) e Matheus Nunes (Sporting)

Avançados: Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (Leipzig), Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid) e Rafael Leão (AC Milan)