João Félix é substituído e não esconde a irritação

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid perdeu (2-0), este sábado, frente ao Real Madrid, na 13.ª jornada da Liga espanhola.

João Félix alinhou de início no dérbi de Madrid, cujo resultado acabou por sorrir aos blancos. Mas mais do que a exibição, é a reação do jogador português que está a dar que falar. Ao minuto 60, Simeone decidiu tirar o jovem avançado do campo e Félix não gostou: saiu furioso e pontapeou uma cadeira.

Veja o momento:

Com um golo de Casemiro e um autogolo de Oblak, o Real Madrid venceu e aproximou-se dos colchoneros na tabela, que podem perder a liderança ainda esta jornada para o Real Sociedade. Os blancos passaram a somar 23 pontos e ficaram no 3.º lugar, a 3 dos colchoneros, que têm menos um jogo. A Real Sociedad, com 25 pontos, pode acabar a ronda em primeiro se vencer o Eibar.