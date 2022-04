João Félix eleito o melhor de março na Liga espanhola

JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Os três golos e uma assistência que somou ao longo do último mês fizeram de João Félix o melhor jogador da Liga espanhola em março.

O avançado, de 22 anos, vive um dos melhores momentos desde que assinou pelo Atlético de Madrid, tendo sido decisivo para o mês 100% vitorioso dos colchoneros.

Foram três triunfos no campeonato e um na Liga dos Campeões, em Manchester, no jogo que selou o apuramento dos madrilenos para os quartos de final da prova às custas United de Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Félix bisou no 3-1 frente ao Bétis e também faturou no triunfo por 2-1 diante do Cádiz, tendo ainda assistido Koke para o golo que valeu o triunfo do Atlético na casa do Rayo Vallecano (1-0).

Na eleição para o melhor jogador de março da Liga espanhola, o internacional português ficou à frente do compatriota Gonçalo Guedes (Valência), entre outros craques.