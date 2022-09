João Félix elogia Ronaldo: "Ajuda no que for preciso"

Internacional português abordou relação com CR7 e assume mentalidade vencedora de Portugal.

O atacante do Atlético Madrid João Félix concedeu uma entrevista à ESPN Brasil onde abordou a relação de Cristiano Ronaldo com o balneário da seleção nacional.

"Desde o início cumprimenta sempre todos os que chegam e acolhe bem as pessoas. Ajuda no que for preciso dentro e fora do campo, quer seja no treino, onde dá dicas, ou quando estamos na mesa", explicou o jovem de 22 anos, que abordou a qualidade atual à disposição de Fernando Santos.

"Somos Portugal, uma seleção grande, que foi campeã da Europa há seis anos e da Liga das Nações há cinco anos [foi há três anos]. Temos de jogar sempre para ganhar. Além disso, se formos a ver posição por posição, toda a gente está a jogar nos melhores clubes do mundo e são titulares. Temos uma grande seleção e é aproveitar o que temos", assegurou.

João Félix é um dos nomes na mais recente convocatória de Portugal para os jogos com a República Checa e a Espanha, para a Liga das Nações, mas face a problemas físicos não deverá entrar nas contas para o encontro deste sábado, frente aos checos, às 19.45 horas.