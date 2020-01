Hoje às 11:48 Facebook

O avançado do Atlético de Madrid tem um problema muscular.

O Atlético de Madrid revelou esta quarta-feira que João Félix sofreu uma lesão muscular na perna direita durante o jogo com o Leganés e está em dúvida para o dérbi com o Real Madrid, a disputar no fim de semana.

O clube colchonero não informa o tempo de paragem do internacional português.