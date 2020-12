João Félix está recuperado e já treina

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

O internacional português João Félix já está recuperado de doença e voltou, este sábado, aos treinos do Atlético de Madrid, depois de falhar na terça-feira o triunfo por 2-0 na visita à Real Sociedad.

O avançado chegou a viajar para San Sebastian, contudo, na noite antes do desafio sentiu-me mal, com dor de garganta e febre, com o clube a revelar que teve uma faringoamigdalite.

João Félix deverá assim estar apto para o desafio de quarta-feira no Wanda Metropolitano, ante o Getafe, que vai marcar o jogo 500 do argentino Diego Simeone como treinador dos colchoneros.

O Atlético de Madrid lidera o campeonato com 32 pontos em 13 jogos, os mesmos do Real Madrid que, contudo, tem 14 desafios disputados.