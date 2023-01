João Félix estará em Londres para assinar pelo Chelsea

JN Hoje às 11:19 Facebook

A estação pública espanhola "TVE" revelou que João Félix está na capital inglesa para fechar o acordo que o levará a jogar no Chelsea até ao final da temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Estará perto do fim um dos dossiês mais complexos da atual janela de mercado. João Félix vai mesmo deixar o plantel do Atlético de Madrid, mudando-se, até ao final da época, para o Chelsea, atual 10.º classificado na Liga inglesa.

O acordo não contempla uma opção de compra, de acordo com o jornal "Marca", pelo que, em junho, o internacional português terá de regressar à capital espanhola.

A relação difícil com o treinador do Atlético, Diego Simeone, fez com que Félix tenha perdido preponderância nas escolhas do técnico argentino, sendo esta a solução encontrada pelo clube madrileno para resolver um problema no plantel e, ao mesmo tempo, procurar valorizar um importante ativo.

Na primeira metade da temporada, João Félix, de 23 anos, participou em 20 partidas dos "colchoneros", nas quais apontou um total de cinco golos.