João Félix: "Estou focado no Atlético"  

O avançado português João Félix afastou, este sábado, a ideia de abandonar o Atlético Madrid, clube onde joga há três épocas, isto numa altura em que há rumores do interesse de vários clubes ingleses no jogador que protagonizou em 2019 a transferência mais cara do futebol português.

"Estou focado no Atlético", garantiu este sábado, em Viseu, o jogador à margem da inauguração de um complexo desportivo que a sua empresa criou. "Estou bem, estou focado lá, agora estou a treinar para depois chegar na pré-época e estar na melhor forma possível", disse aos jornalistas, acrescentando que os trabalhos no Atlético, com quem tem contrato até 2026, arrancam a 10 de julho. Até lá vai aproveitar as férias.

João Félix mostrou-se ainda "tranquilo em relação" ao seu futuro porque, diz, tem a noção do que pode fazer e confessou que desde que deixou o Benfica é um "jogador melhor". "É diferente, cresci já passaram vai agora para o quarto ano fora do Benfica e cresci em termos técnicos, físicos, mentais, cresci em tudo, é normal as pessoas vão evoluindo, amadurecendo ainda mais e claramente estou diferente do que quando estava no Benfica", declarou.

Já sobre a sua transferência milionária para o Atlético, por 120 milhões, a mais cara do futebol nacional, o avançado garantiu que esses valores não têm influência no seu rendimento em campo. "As pessoas é que se focam muitos nesses valores, isso nunca me passa pela cabeça, nunca estou a pensar nisso, faço simplesmente o meu trabalho, tento fazer o meu melhor e depois as pessoas é que ficam a pensar nesses valores", sustentou.

João Félix inaugurou Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, em Viseu Foto: Maria João Gala/Global Imagens

O jogador natural de Viseu inaugurou este sábado, na cidade, o João Félix - JF79 Sports Center, um complexo desportivo, com três campos indoor de Padel, dois campos outdoor de relva sintética para Futebol, certificados pela FIFA, e que possui ainda equipamentos para a prática de Teqball.

João Félix mostrou que é um fã das três modalidades. Jogou Padel e Teqball com vários amigos. Em jeito de brincadeira disse, aos jornalistas, que só tinha "um bocadinho mais de jeito para o futebol" do que para os outros dois desportos.

Já sobre o investimento levado a cabo pela sua empresa, e para o qual não são conhecidos valores, revelou que "já tinha pensado há algum tempo fazer" este projeto na cidade onde cresceu

"É um projeto que já tinha pensado há algum tempo fazer, primeiramente na minha cidade, onde cresci, e investir aqui na cidade que gosto tanto e que me acolhe tão bem sempre que venho cá.

"Acho que era importante [fazer isto] até para continuar a manter uma relação com os viseenses, estando em Madrid, estando longe, por vezes não consigo estar cá, sempre que posso venho, e isto é uma maneira de estar em contacto com eles e de eles puderem usufruir do espaço", afirmou.