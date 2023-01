João Félix falha três jogos pela expulsão e custa ao Chelsea dois milhões de euros

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

O avançado português João Félix vai falhar os três próximos jogos do Chelsea, devido ao cartão vermelho direto que viu na quinta-feira no seu jogo de estreia pela equipa londrina de futebol.

João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea até final da época, vai ficar fora dos jogos com Crystal Palace, Liverpool e Fulham, para a Liga inglesa. Os londrinos pagaram ao Atlético cerca de 11 milhões de euros pelo empréstimo e ainda pagam o salário do português. A imprensa inglesa fez as contas e os três encontros que irá falhar vão custar ao Chelsea cerca de 2,4 milhões de euros.

O internacional português, que chegou a Londres na quarta-feira, foi expulso aos 58 minutos do jogo com o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por uma entrada dura sobre Tete.

Apesar da expulsão, o treinador do Chelsea considerou que Félix estava a ser o melhor jogador na partida, que estava em atraso desde a sétima jornada e que o Fulham venceu por 2-1.

"Foi um momento de desconcentração. Ele não queria magoar, são momentos de aprendizagem. O João é jovem e não fez nada com maldade. Consigo perceber que tenha visto o cartão vermelho", disse Graham Potter, em conferência de imprensa.

A suspensão de João Félix, de 23 anos, ocorreu numa altura em que o Chelsea ocupa a 10.ª posição da Liga inglesa, a 10 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.