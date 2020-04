Nuno Barbosa Hoje às 10:15 Facebook

João Félix foi goleado por Bruno Guimarães, nos oitavos de final do torneio solidário de FIFA 20 "Stay and Play". O avançado do Atlético Madrid até entrou a ganhar, mas permitiu a reviravolta do médio do Lyon, por números esclarecedores: 6-2.

Desta forma, fica fora de hipóteses um confronto português, entre João Félix e Fábio Silva, nas meias-finais da competição virtual, altura em que se cruzariam.

Recorde-se que o avançado do F. C. Porto venceu Serge Aurier, do Tottenham, por 3-2, no prolongamento, com golo de ouro. Agora, nos quartos de final, o jovem portista vai defrontar o vencedor do jogo entre Sergiño Dest (Ajax) e Mo Daramy (Copenhaga). Esta partida estava prevista para decorrer esta sexta-feira, mas foi adiada devido a problemas técnicos.