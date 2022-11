João Félix: "Foi mais uma à portuguesa, a sofrer"

O avançado João Félix admitiu que a vitória frente ao Gana foi tipicamente portuguesa, com um toque de sofrimento.

"É uma sensação única poder estrear-me a marcar num Mundial, mas o mais importante era ganhar. Estivemos muito bem e foi mais uma vitória à portuguesa, a sofrer", disse João Félix, um dos marcadores dos três golos da vitória de Portugal diante do Gana, no jogo inaugural da seleção nacional na prova.

Também Rúben Neves elogiou a atitude da equipa. "Reagimos muito bem ao golo do Gana. Foi fulcral porque não ficámos em baixo e fomos positivos. Mesmo com as dificuldades na parte final, a vitória é sem dúvida merecida", disse. O médio do Wolverhampton admitiu que este triunfo motiva para os próximos jogos.

Rafael Leão também se estreou a marcar por Portugal e explicou que era um feito que já procurava há muito tempo. "Já queria estrear-me a marcar e hoje consegui, mas o mais importante é ter ajudado a equipa. O grupo está de parabéns, melhoramos depois do intervalo com as indicações do mister Fernando Santos", disse.

Também Raphael Guerreiro clarificou que "o final do jogo foi difícil" mas a motivação é alta: "se ganharmos o próximo jogo já passámos aos oitavos-de-final".