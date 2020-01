João Félix fora do dérbi de Madrid para a Liga Espanhola

Hoje às 21:33 Facebook

O internacional português João Félix vai falhar o dérbi deste sábado em casa do Real Madrid, devido a uma lesão muscular na perna direita, tendo ficado fora dos convocados do Atlético Madrid, que foram divulgados esta sexta-feira.

Na quarta-feira, os colchoneros informaram que o antigo avançado do Benfica padece de uma lesão na perna direita, contraída no jogo com o Leganés, mas não recuperou a tempo do desafio no Estádio Santiago Bernabéu, da 22.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa, quarta classificada, a 10 pontos do líder, o Real Madrid, não contará no jogo com Diego Costa, José Maria Jiménez e Santiago Arrias, todos lesionados.

João Félix tem tido uma época muito sofrível, com apenas quatro golos em 24 jogos, dois dos quais como suplente e quase sempre substituído quando titular.