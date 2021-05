João Félix insultado por adeptos após recusar tirar uma fotografia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:47 Facebook

Dois adeptos do Atlético de Madrid insultaram, esta segunda-feira, o internacional português após o treino.

João Félix terá recusado tirar uma fotografia com os apoiantes dos colchoneros - um deles não estava com a máscara colocada de forma correta - e acabou por ser insultado pelos dois jovens, que lhe chamaram "mercenário". "Vai-te embora do clube!", acrescentaram.

O internacional português, que chegou ao Atlético de Madrid na época passada, disputou 37 jogos e marcou 10 golos esta temporada. O Atlético de Madrid é líder da liga espanhola com 77 pontos, mais dois do que Real Madrid e Barcelona, segundo e terceiros classificados, respetivamente.

Na próxima jornada, marcada para quarta-feira, os "colchoneros" defrontam a Real Sociedad.