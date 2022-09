João Félix já treinou integrado

André Bucho Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Atacante do Atlético Madrid recuperou dos problemas físicos que o deixaram de fora do jogo com a República Checa. Seleção nacional viaja este domingo para Braga

Depois da esclarecedora vitória por 4-0 frente à República Checa, a seleção nacional treinou na manhã deste domingo no centro de treinos do Sparta Praga e a grande novidade vai para a presença de João Félix, que trabalhou integrado, ultrapassados os problemas físicos.

O grupo de trabalho de Fernando Santos deste domingo não contou com os titulares da partida com os checos, e, assim, estiveram 14 atletas no relvado: Rui Patrício, José Sá, João Cancelo, Tiago Djaló, Nuno Mendes, Palhinha, Matheus Nunes, João Mário, Vitinha, Pedro Neto, Ricardo Horta, Diogo Jota, João Felix e Gonçalo Ramos

PUB

Portugal viaja na tarde deste domingo com destino a Braga, onde jogará, na terça-feira, a decisiva partida da última jornada da fase de grupos da Liga das Nações, frente à Espanha, às 19.45 horas.