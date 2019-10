Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix lesionou-se, este sábado, na receção ao Valência (1-1) na nona jornada da liga espanhola. Os colchoneros estiveram em vantagem, graças a um golo de Diego Costa, e Parejo fez a igualdade perto do fim.

O jogador português saiu lesionado aos 80 minutos e o Atlético de Madrid já fez o ponto da situação: "João Félix teve de sair do terreno de jogo devido a uma forte torção do tornozelo direito. Irão ser realizados exames em breve", escreveu no Twitter.

Veja o momento da lesão: