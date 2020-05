João Félix lesiona-se nos ligamentos do joelho esquerdo

JN Hoje às 14:24 Facebook

O avançado do Atlético de Madrid arrisca-se a ficar fora dos relvados durante três semanas.

João Félix lesionou-se nos ligamentos do joelho esquerdo e poderá ficar ausente dos relvados durante três semanas, segundo adianta o jornal espanhol "Marca". Trata-se da terceira lesão do avançado português desde que chegou ao Atlético de Madrid, depois de contrair uma entorse no tornozelo e uma lesão muscular.

O jogador encontra-se na clínica da Universidade de Navarra a fazer exames médicos para aferir melhor o problema físico contraído no treino desta segunda-feira.