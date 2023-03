João Félix marca ao Everton, mas Chelsea permite empate

JN/Agências Hoje às 20:28, atualizado às 21:42 Facebook

Chelsea e Everton empataram, este sábado, em Stamford Bridge (2-2), onde o português João Félix marcou pelos "blues", que desperdiçaram duas vantagens, acabando por claudicar na parte final do encontro da 28.ª jornada da Liga inglesa.

Em Londres, depois de um primeiro tempo sem golos, o avançado luso, emprestado pelo Atlético de Madrid até ao final da temporada, colocou os locais na frente, aos 52 minutos, com um remate de pé esquerdo cruzado, mas Doucoure viria a repor a igualdade, aos 69.

Da marca de penálti, Kai Havertz (76 minutos) fez o 2-1, que durou até ao minuto 89, altura em que o suplente Simms marcou para os "toffees".

Assim, o Chelsea prossegue no 10.º posto, com 38 pontos, os mesmos do Aston Villa, enquanto o emblema de Merseyside é 15.º, com 26.

Mais cedo, o Tottenham falhou a possibilidade de subir ao terceiro lugar da prova, ao empatar no reduto do lanterna-vermelha Southampton (3-3), por culpa do penálti indesculpável cometido por Pape Sarr nos descontos.

No Estádio St. Mary's, o lateral direito espanhol Pedro Porro, que no mercado de inverno deixou o Sporting para rumar ao emblema londrino, abriu o ativo, já no período de compensação da primeira parte, aos 45+1 minutos, uma vantagem que viria a ser anulada logo abrir o segundo tempo, por Che Adams (46).

O temível Harry Kane, aos 65 minutos, colocou os "spurs" de novo na frente, ao marcar o seu nono golo de cabeça na presente edição da prova, igualando o recorde de Duncan Ferguson, conseguido na época 1997/98, com o Perisic (75) a anotar o terceiro dos londrinos, que não foram capazes de gerir confortável margem no resultado.

Walcott, aos 77 minutos, e Ward-Prowse, aos 90+3, da marca do castigo máximo, após Pape Sarr ter atingido um adversário inadvertidamente, resgataram um ponto para o lanterna-vermelha, que soma 23, menos um do que Bournemouth (19.º) e West Ham (18.º).

Com mais dois encontros disputados do que o Manchester United, o Tottenham mantém o quarto posto, com 49 pontos, menos um do que os "red devils", que seguem em terceiro. O Arsenal é quem lidera a prova de forma isolada, com 66, contra os 61 do atual campeão e segundo colocado Manchester City.

Em Wolverhampton, o Leeds obteve um triunfo por 4-2, num encontro que terminou com as expulsões dos anfitriões Jonny, aos 83 minutos, e do internacional português Matheus Nunes (90+11), que nem sequer foi lançado em campo.

Harrison, logo aos seis minutos, Ayling (49), Kristensen (62) e o antigo benfiquista Rodrigo (90+7) fizeram os golos do Leeds, enquanto para os 'wolves' marcaram Jonny (65) e Matheus Cunha (73).

Os lusos José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto alinharam de início pelo Wolverhampton, com João Moutinho a ser lançado na reta final e Toti Gomes a não sair do banco.

No Leeds, o francês Illan Meslier tornou-se no guarda-redes mais jovem a atingir a cifra dos 100 jogos na história da Premier League, com 23 anos e 16 dias.

No Villa Park, em Birmingham, o Aston Villa imperou na receção ao Bournemouth (3-0), com golos de Douglas Luiz (sete minutos), Ramsey (80) e Buendia (89), enquanto o duelo entre o Brentford e o Leicester, que teve o luso Ricardo Pereira de início, terminou 1-1.