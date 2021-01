João Félix marca e assiste na vitória do Atlético de Madrid frente ao Valência

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:21 Facebook

Os colchoneros venceram (3-1), este domingo no Wanda Metropolitano, o Valência na 20.ª jornada da liga espanhola com o internacional português em destaque.

Começou mal mas acabou bem. Na noite em que João Félix regressou à titularidade no Atlético de Madrid, a equipa de Simeone conseguiu mais um triunfo para cimentar a liderança na La Liga. E o internacional português não podia ter pedido melhor regresso.

A equipa de Gonçalo Guedes, que começou no banco, entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos 11 minutos, graças a um grande golo de Racic. Pouco depois, os colchoneros reagiram da melhor forma com um tento de João Félix, na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda parte, a reviravolta no marcador: assistência de Félix para golo de Suárez e Correa, que entrou para o lugar do internacional português, fechou a contagem.

Com este resultado, o Atlético de Madrid continua no topo da Liga espanhola com 47 pontos, mais sete e com menos um jogo que o Real Madrid.

Veja o golo do português: