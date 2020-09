João Félix marca e dá espetáculo na estreia de Suárez. Veja o golo

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid goleou (6-1), este domingo, o Granada na terceira liga espanhola. João Félix marcou e assistiu e Suárez bisou na estreia.

Os colchoneros chegaram à vantagem por Diego Costa, aos nove minutos, antes de João Félix conquistar uma grande penalidade, que Saul Ñíguez desperdiçou, à passagem do quarto de hora.

No segundo tempo, o português assistiu Angel Correa para o segundo tento dos madrilenos, aos 48 minutos, e aumentou a contagem, aos 65, na sequência de uma brilhante iniciativa individual, sendo, pouco depois, substituído por Marcos Llorente, que dilatou a vantagem aos 72, após passe do também recém-entrado Luís Suárez.

O reforço uruguaio não podia ter tido melhor estreia. O avançado, que trocou o Barcelona pelo Atlético de Madid, bisou aos 85 e aos 90+4 minutos. O golo do Granada foi marcado por Jorge Molina.

Veja a assistência e o golo do português:

No final do encontro, João Félix considerou que o Atlético fez "um grande jogo" e abordou a chegada de Suárez.

"Fizemos um grande jogo, estamos muito felizes com a exibição da equipa. Estou a trabalhar como fiz no último ano, faço as coisas como tenho de fazer e procuro desfrutar ao máximo. Estou igual ao que já era, mas as coisas estão a sair-me muito bem. Tenho de continuar assim. Suárez? Quanto mais melhores jogadores tivermos, melhor. A chegada de Suárez é boa para todos, para a equipa e também para o cube", afirmou.