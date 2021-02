João Félix marca golaço na vitória do Atlético e pede silêncio

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:02 Facebook

O internacional português esteve em destaque, este domingo, na vitória (2-0) do Atlético de Madrid diante do Villarreal na 25.ª jornada da liga espanhola.

João Félix não foi titular mas ainda foi a tempo de marcar um golaço e de ajudar o Atlético de Madrid a regressar aos triunfos, depois de dois jogos sem vencer. Depois de o Villarreal chegar à vantagem graças a um autogolo de Pedraza aos 25 minutos, o internacional português fechou a contagem já na segunda metade, aos 69 minutos.

Depois de marcar, João Félix pediu silêncio e libertou toda a frustração, soltando um palavrão em português.

Com este resultado, o Atlético de Madrid ocupa o primeiro lugar da liga espanhola, com 58 pontos, com cinco de vantagem em relação ao Barcelona, que tem mais um jogo disputado. Já o Villarreal é sétimo classificado, com 37 pontos.