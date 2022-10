João Félix marca golo e "meio", mas não evita derrota do Atlético

JN/Agências Hoje às 18:51 Facebook

Avançado português entrou aos 60 minutos e ajudou os "colchoneros" a recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas o Cadiz garantiu a vitória no último minuto.

O Atlético de Madrid perdeu (2-3), este sábado, na visita ao terreno do Cadiz, num jogo da 12.ª jornada da liga espanhola no qual João Félix começou no banco e esteve nos lances dos dois golos "colchoneros".

Félix entrou em campo aos 60 minutos para o lugar da Ángel Correa, quando a formação madrilena perdia, desde o primeiro minuto, na sequência de um golo do congolês Bongonda. Aos 85 minutos, quatro depois de Alex Fernandez ter feito o 2-0 para a equipa da casa, João Félix rematou de forma acrobática para o primeiro golo do Atlético, com a bola a ser desviada para a baliza por Luís Hernandez, defesa do Cadiz.

Em cima dos 90, o português voltou a estar em destaque ao empatar a partida, com um remate forte de fora da área, apontando o primeiro golo desta época.

Num final emocionante de uma partida que teve nove minutos de tempo extra, o Cadiz, antepenúltimo da classificação, garantiu os três pontos no último minuto, com um golo de Ruben Sobrino.