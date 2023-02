João Félix marca mas Chelsea volta a não ganhar

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

Avançado português estreou-se a marcar na Premier League, este sábado, no empate dos "blues" frente ao West Ham.

João Félix estreou-se a marcar pelo Chelsea, na 23.ª jornada da Liga inglesa, no empate a um golo com o West Ham, o terceiro consecutivo da formação de Stamford Bridge.

No regresso às opções de Graham Potter depois de cumprir uma suspensão de três jogos devido ao vermelho visto no jogo de estreia, Félix inaugurou o marcador aos 16 minutos, após assistência do ex-benfiquista Enzo Fernández, depois de já ter visto um golo anulado por fora de jogo.

No estádio olímpico de Londres, o West Ham, que no final da ronda pode ficar em zona de despromoção, empatou a partida ainda no primeiro tempo, com um golo de Emerson, aos 28 minutos, que não festejou por respeito ao clube que já representou.

O Chelsea somou o terceiro empate consecutivo e está cada vez mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias, seguindo na nona posição, com 31 pontos, a 19 do Arsenal, que lidera a liga inglesa.